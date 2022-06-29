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Житель Энгельса выхватил у пенсионерки трость и избил ее. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился пожилая жительница Энгельса. 87-летняя пенсионерка рассказала, что около ее дома у нее возник конфликт с соседом. В ходе ссоры мужчина выхватил у нее трость

и нанес женщине несколько ударов. Медики диагностировали переломы трех пястных костей левой руки, что классифицировалось как вред здоровью средней тяжести.

Участковый задержал и доставил в отдел 58-летний местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

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