Михаил Исаев распорядился не строить на набережной портящую вид веранду

Михаил Исаев распорядился не строить на набережной Саратова портящую вид веранду, о чем пишет в своем Телеграм-канале.
На набережной в районе арт-объекта «Я дома» собственник хотел построить летнюю веранду, которая портит вид на мост и Волгу.
- Как мне доложили, никаких разрешений от города рестораторы на получали. Поручил оперативно задействовать все законные механизмы по предотвращению установки данного объекта, - пишет Михаил Исаев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.