Михаил Исаев распорядился не строить на набережной портящую вид веранду

Михаил Исаев распорядился не строить на набережной Саратова портящую вид веранду, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

На набережной в районе арт-объекта «Я дома» собственник хотел построить летнюю веранду, которая портит вид на мост и Волгу.

- Как мне доложили, никаких разрешений от города рестораторы на получали. Поручил оперативно задействовать все законные механизмы по предотвращению установки данного объекта, - пишет Михаил Исаев.

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