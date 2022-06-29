фото: Freepick

Каждый восьмой житель Саратова уволил бы своих коллег. Об этом стало известно по итогам опроса онлайн-сервиса SuperJob.

Оказавшись на месте начальника, каждый восьмой саратовец начал бы с увольнения неэффективных коллег, с повышения зарплаты и усиления дисциплины на рабочих местах - все это входит в топ-3 первых распоряжений саратовцев на руководящем посту.

8 процентов опрошенных на месте начальника увеличили бы компенсационный пакет, 6 процентов внедрили бы систему материальной мотивации за хорошие результаты в работе, по 5 процентов саратовцев начали бы с перераспределения обязанностей и введения системы отчетности, они также считают важным введение регулярных совещаний. Также небольшой процент голосов обратились бы к подчиненным, чтобы выслушать предложения к организации работы.

По 3 процента голосов набрали распоряжения об организации аттестации и обучения персонала, введения системы планирования. Небольшой процент саратовцев считает, что в первую очередь нужен ремонт помещений и закупка оборудования. Некоторые жители Саратова считают, что в их подразделении нужно внедрить систему штрафов и наказаний за прогулы и опоздания.

Совсем немного опрошенных считают, что главное увеличить штатную численность, столько же голосов у распоряжений о введении удаленного формата работы. Маленький процент голосов набрали тезисы о введении системы контроля качества деятельности, изменения график работы, налаживания системы предоставления отпусков.

Все как есть оставили бы лишь два процента опрошенных саратовцев.

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