Володин сообщил о найденном решении по расселению аварийного дома на Вольской

Дом на Вольской

Володин сообщил о найденном решении по расселению аварийного дома на улице Вольской в Саратове. Напомним, ранее жительница города обращалась к Спикеру ГД с просьбой помочь в улучшении жилищных условий.

Речь идет о доме №2 литера «Ж» по улице Вольской. Дом 1875 года постройки признали аварийным в 2021 году. Он подлежит сносу, но его до сих пор не расселили. В итоге при поддержке Володина решение было найдено. Сегодня средства из привлеченных источников поступили в региональный бюджет. Расселение скоро начнется.

Володин предложил местным властям также продумать, что можно расположить на этой территории после сноса дома.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.