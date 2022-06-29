Почетными гражданами Саратовской области стали Борис Громов и Александр Демченко

Фото: Дмитрий Владимиров

Борис Громов и Александр Демченко стали почетными гражданами Саратовской области. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании облдумы.

О присвоении звания «Почетный гражданин Саратовской области» рассказывала Ольга Сныкина. Ей было представлено два кандидата - Александр Демченко - профессор саратовской консерватории имени Собинова, Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, Саратовского областного колледжа искусств и Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В.Рахманинова. За его спиной подготовка более 60 кандидатов и докторов наук, 400 научных публикаций. За новаторскую работу Демченко был награжден золотой медалью.

Борис Громов - второй кандидат, генерал-полковник, Герой Советского союза, Громов руководил выводом советских войск из Афганистана. В данный момент - председатель ветеранской общественной организации «Боевое Братство».

Депутаты большинством голосов поддержали обе кандидатуры.

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