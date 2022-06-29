Бусаргин: тротуары во всех районах Саратовской области отремонтируют по региональной программе

Тротуары во всех районах Саратовской области отремонтируют по региональной программе. Об этом заявил Роман Бусаргин в рамках прямой линии, которая прошла вчера.

При поддержке Володина в Саратове третий год масштабно ремонтируются тротуары. В других районах уже запущены аналогичные программы.

- Правильно будет запустить такую программу повсеместно за счет областного бюджета. В этом году каждый муниципальный район получит на тротуары минимум по 10 миллионов рублей., - считает Бусаргин.

Объемы помощи будут зависеть от числа жителей и количества тротуаров. Например, в Энгельсу поступит 70 миллионов рублей.

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