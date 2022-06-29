В Саратовской области ужесточили требования для выдачи охотничьего билета

В Саратовской области ужесточили требования для выдачи и аннулирования охотничьего билета, о чем сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Речь идет о требованиях к фотографиям физических лиц на охотничий билет. Теперь нельзя быть на фотографии в форменной или верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка. Фото также не должно быть отредактированным в целях улучшения внешнего вида. Для лиц, постоянно носящих очки, нужен снимок без тонированных стекол.

Ознакомиться с приказом Минприроды России возможно на официальном сайте Комитета в разделе «Охотникам/Охотничий билет единого федерального образца».

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