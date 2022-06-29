Фото: Дмитрий Владимиров

Определились кандидаты на роль заместителя председателя Саратовской областной думы. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании заксобрания.

После принятия решения об уходе Болякиной, депутаты принялись выдвигать кандидатуры на должность нового заместителя председателя Областной думы.

Фракция «Единая Россия» предложила Татьяну Ерохину, а «КПРФ» - Александра Анидалова.

Первый зампред облдумы Алексей Антонов отметил, что фракция «ЕР» единогласно поддержала кандидатуру Ерохиной.

— Ее знают как человека, обладающего такими качествами, как справедливость, честность, имеет доверие однопартийцев и жителей области, - сказал он.

Татьяна Ерохина в своем выступлении предложила сконцентрироваться на парламентском контроле реализации проектов бюджета текущего года, анализе принятых законов и их правоприменительной практики.

— Нам необходимо опираться на запросы избирателей при взаимодействии с правительством области. Только в консолидации можно решить все задачи, - подчеркнула парламентарий.

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