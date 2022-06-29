В Саратове бывший следователь осужден за вымогательство огромной взятки

В Саратове бывший следователь осужден за вымогательство и получение взятки в крупном размере, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, в период с 8 по 12 апреля 2021 года следователь территориального отдела потребовал от четырех сотрудников системы исполнения наказания передать ему взятку в размере 1 миллиона рублей. В производстве у нечистого на руку следователя находился материал проверки в исправительном учреждении. За это нескромное вознаграждение он обещал не давать делу ход и привлечь сотрудников УФСИН к уголовной ответственности.

О выдвинутых следователем противоправных требованиях сотрудники ФСИН сообщили в УФСБ России по Саратовской области. При передаче 500 тысяч рублей в качестве первой части от взятки вымогатель был задержан.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд приговорил его к девяти годам строгого режима и оштрафовал на 10 миллионов рублей.

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