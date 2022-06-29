Ольга Болякина

Ольга Болякина покинула пост зампреда облдумы. Об этом стало известно на сегодняшнем совещании.

Сегодня, 29 июня, в эти минуты продолжается заседание Саратовской областной думы.

Был поднят вопрос Александром Романовым об исключении Ольги Болякиной с должности зампреда облдумы. Напомним, вчера 28 июня, Ольга Болякина написала об уходе с должности заявление по собственному желанию.

— Хочу всех поблагодарить за совместную работу. И правительство Саратовской области, и коллег по депутатскому корпусу. Надеюсь, что и дальше мы будем работать по депутатской деятельности, - попрощалась с коллегами Болякина.

Решение было принято единогласно.

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