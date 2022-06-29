Саратовская областная дума

В Саратовской области появятся льготы для IT-предприятий. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании облдумы.

Депутаты установили дифференцированные налоговые ставки, которые по упрощенной системе налогообложения будут использоваться для отдельных категорий налогоплательщиков.

После того, как документ подпишет глава региона, компании, которые разрабатывают программное обеспечение или работают в сфере информационных технологий будут платить 1 процент от доходов вместо 6 процентов, или же 5 процентов от чистой прибыли вместо 15 процентов. Действие льгот продлится до 2023 года включительно.

Критериями станут среднесписочная численность сотрудников за налоговый период и размер средней заработной платы. Всего под льготы попадают 856 налогоплательщиков.

— Не ждать, когда область просядет и из нее будут уходить предприниматели. Их нужно, может быть, освободить от всех налогов на определенный период, - заявил Станислав Денисенко

Алексей Антонов ответил, что так же не против освободить от налогов весь бизнес, но на данный момент идет конкуренция регионов.

Депутаты большинством поддержали законопроект.

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