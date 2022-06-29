Леонид Писной Фото: Александр Уриевский

Леонида Писного исключили из фракции «Единой России» в Саратовской областной думе. Об этом сообщил на заседании областной думы председатель Александр Романов.

Сегодня, 29 июня, стало известно об исключении Леонида Писного из фракции «ЕР». Решение было принято вчера, 28 числа.

Писной с декабря 2000 года по сентябрь 2002 года являлся депутатом Саратовской городской Думы второго созыва. С 2002 г. по настоящее время переизбирался депутатом Саратовской областной Думы. С декабря 2007 года по сентябрь 2017 года была избран депутатом Саратовской областной Думы 4 и 5 созывов.

С сентября 2017 года Леонид Писной являлся депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 от «Единой России».

Напомним, 24 мая «КП-Саратов» писала о возможном исключении Писного из состава фракции, а 31 мая Администрация Саратова подала в суд на фирму многолетнего члена законодательного собрания.

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