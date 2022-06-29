На сегодня, 29 июня, в Саратовской области обнаружено еще 68 зараженных коронавирусом за сутки. Всего в регионе заразились 254 837 человек. Выздоровело с начала эпидемии 248 087 человек, за сутки — 69. В стационарах остаются 208 человек, на амбулаторном лечении — 611.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 9;
- 7-14 лет —6
- 15-29 лет — 7;
- 30-49 лет — 13;
- 50-64 лет — 17;
- 65 и старше — 16.
С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 56, один переносит болезнь без симптомов.
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