Фото: Архив УМВД

В Волжском районе Саратова задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Саратовской области.

27 июня в Волжском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего гражданина на улице Малой Сеченской. Во время проверки нашли сверток, в котором у мужчины хранились наркотики.

Задержанный передан полиции, возбуждено уголовное дело.

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