Фото: Архив УМВД
В Волжском районе Саратова задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Саратовской области.
27 июня в Волжском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего гражданина на улице Малой Сеченской. Во время проверки нашли сверток, в котором у мужчины хранились наркотики.
Задержанный передан полиции, возбуждено уголовное дело.
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