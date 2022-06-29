фото: freepik

В Саратовской области обещают прохладную погоду. Об этом сообщили ФГБУ «Приволжское УГМС»

Сегодня, 29 июня, в Саратове переменная облачность, ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха от +21 до +23 градусов.

В Саратовской области так же переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер Северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +19 +24 градусов.

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