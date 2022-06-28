Очередной рекламный щит будет демонтирован на площади Кирова.

Фото из телеграм-канала Михаила Исаева

На площади Кирова вскоре будет демонтирован ещё один рекламный щит. Об этом сообщает Телеграм-канал главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила Исаева.

По словам главы города, решением Арбитражного суда Саратовской области разрешение на установку и эксплуатацию очередной рекламной конструкции ООО «Адвертисмент» на площади Кирова в связи с изменением градостроительной ситуации было признано недействительным.

— После вступления решения суда в законную силу рекламной компании будет направлено предписание о демонтаже конструкции, - сообщает глава города.

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