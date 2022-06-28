Угроза убийством

В Самойловском районе 50-летний рецидивист обещал зарезать любовницу друга. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 30 декабря 2021 года житель районного поселка Самойловка находился в гостях у своего друга, проживающего на ул. Украинской, где у него и поссорился с его сожительницей.

Конфликт перерос в то, что мужчина, схватив кухонный нож, приставил нож к груди потерпевшей и пообещал ее зарезать.

— Потерпевшая данную угрозу восприняла реально и обоснованно опасалась ее осуществления, поскольку злоумышленник вел себя агрессивно и использовал при этом кухонный нож, - говорится в сообщении пр

Мужчине назначено 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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