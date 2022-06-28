Фото: Лиза Алерт"

Жителей Саратовской области просят найти родственников женщины из Санкт-Петербурга. Об этом волонтеры «Лиза Алерт» пишут в своем группе ВКонтакте.

Женщину зовут Ольга, на вид ей 57 – 67 лет. Ольга потеряла память и не может найти своих родственников. С 1996 года она проживает в городе Санкт-Петербург. Рост Ольги составляет 164 сантиметра, она плотного телосложения, имеет серо-голубые глаза. Женщина любит носить очки и имеет шрам на левом запястье.

Все, кто узнал женщину, могут обращаться по телефону 8 (800) 700 54 52 или по номеру 112.

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