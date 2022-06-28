6 июля жителей Петровска приглашают на бесплатный осмотр в больнице. С 10:00 открыт прием у специалистов ГУЗ «СГКБ №6 имени академика В.Н. Кошелева. Горожане смогут провериться у офтальмолога, отоларинголога и эндокринолога.

Прием проходит в поликлинике районной больницы, расположенной по адресу Петровск, Московская, 10.

Запись на прием будет осуществляться предварительно при личном обращении в регистратуру поликлиники, а также по телефону 8(84555) 28-7-57.

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