Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала на пожарах погибли 17 человек. Об этом сообщил руководитель управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

За прошедшую неделю сотрудники областной противопожарной службы совершили 15 выездов.

Из них - 4 выезда - на тушение пожаров, 10 на тушение ландшафтных пожаров и 1 выезд - на ликвидацию последствий ДТП. Всего с 2022 года начала подразделения ОГУ «ППССО» совершили 259 выездов. На которых был спасен 21 человек.

С начала года погибли 17 человек.

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