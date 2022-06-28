Саратовские приставы помогли уволенному работнику получить 150 тысяч долга по зарплате

Саратовские приставы помогли уволенному работнику получить 150 тысяч рублей, положенные ему в качестве долга по зарплате, о чем сообщает пресс-служба УФССП региона.

С мужчиной досрочно расторгли трудовые отношения и уволили с должности исполнительного директора фирмы, занимающейся арендой помещений. При этом ему не выплатили задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользованный отпуск, компенсацию морального вреда и выходное пособие и пособие по временной нетрудоспособности. Всего накопился долг более 150 тысяч рублей.

В Волжском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. У задолжавшей организации обнаружились открытые расчетные счета, денежные средства с которых были списаны в счет погашения задолженности.

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