Фото: архив КП

Мошенники выманили у саратовчанки 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

По данным ведомства,женщине позвонили с незнакомого номера и представились сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что неизвестные лица якобы пытаются оформить кредит на ее имя. Для того, чтобы обезопасить свои деньги, необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина послушала незнакомца и перевела 600 000 рублей через банкомат на так называемый «безопасный счет». Проводится расследование событий.

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