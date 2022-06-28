Фото: Облспас

В Мокроусе из воды достали тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает Саратовская областная служба спасения.

Сегодня, 28 июня, водолазы облспаса извлекли из водоема тело 47-летнего мужчины и передали следователям.

СУ СКР по Саратовской области проводит проверку по факту происшествия. Выяснилось, что 47-летний житель Мокроуса ушел из дома 25 июня и пропал без вести.

После того, как сегодня нашли его вещи, вызвали спасателей, которые и нашли на дне водоема труп мужчины без признаков насильственной смерти. Назначено судебно-медицинское исследование.

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