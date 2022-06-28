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Общество28 июня 2022 11:45

В Саратовской области пьющего мужчину осудили за жесткое обращение с детьми

Мужчина проведет 200 часов на обязательных работах
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Саратовской области пьющего мужчину осудили за жесткое обращение с детьми. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным суда и следствия, 54-летний мужчина выпивал и проявлял агрессию к двум своим маленьким детям. На протяжении последних двух лет мужчина терроризировал дочек, не давая делать уроки, кидался на них, ругался матом, бил.

Мужчину признали виновным и приговорили к 200 часам обязательных работ.

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