Жителям Саратова рассказали о подвозе воды завра, 29 июня. Завтра ООО «КВС» проводит плановые работы на водопроводных коммуникациях. На время их проведения будет прекращена подача воды для потребителей Волжского и Кировского районов, а КВС организует подвоз питьевой воды. Он производится по следующему графику:

09.00-10.00 - Соколовая/Героев Краснодона;

10.15-11.15 и 17.30-19.00 - Соколовая, 145/153;

11.30-12.30 - Соколовая/Вознесенская;

12.45-13.45 - Соколовая/Веселая;

14.00-15.30 и 19.15-20.30 - Соколовая, 18/40;

15.45-17.15 - Большая Затонская, 163.

Подвоз воды проходит по заявкам районных администраций.

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