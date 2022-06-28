Роман Бусаргин

Борьба с аварийностью на саратовских дорогах поможет улучшить их качество. Об этом стало известно сегодня, 28 июня, на второй по счету прямой линии Романа Бусаргина, где с жителями региона обсуждались вопросы дорог и аварийности.

По словам врио губернатора, на дорогах Саратовской области зафиксировано около 80 очагов аварийности, на которых регулярно происходят ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Около половины из всех очагов приходятся на Саратов. Такое число глава региона связал с реализацией программы по ремонту дорог, так как водители не соблюдают скоростной режим.

— Каждый год мы устраняем 50 очагов аварийности и каждый год появляются 50 новых, - сообщил Бусаргин. Добавим, что по словам чиновника, при получении федеральных средств регион должен выполнять ряд критериев, в том числе и по снижению аварийности и летальности на дорогах.

Следом на прямую линию обратилась одна из жительниц села Песчанка с жалобой на состояние дороги из Аткарска в Песчанку. По словам женщины, скорая добирается полтора часа.

Роман Бусаргин сказал, что знает об этой проблеме. Дорога ремонтируется на протяжении четырех лет и продолжит ремонтироваться и в этом году. На нее часто поступают жалобы, и в этом году трассу сделают целиком.

— В Саратовскую область поступят дополнительные 8 миллиардов рублей, за счет которой сделают дополнительно 400 км дорог, в том числе и Аткарск-Песчанка. В целом ремонтируется около 700 км областных дорог, — рассказал Бусаргин.

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