Роман Бусаргин

Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области работает на полную мощность. Об этом в ходе второй прямой линии с саратовцами заявил врио главы региона Роман Бусаргин.

Отвечая на вопрос о летнем отдыхе и досуге детей, Бусаргин рассказал о большой востребованности лагерей, все путевки по словам врио главы региона раскуплены. По данным на 28 июня в лагерях нет происшествий. В программу летних лагерей в этом году включено патриотическое воспитание по просьбе министерства образования.

Вопрос строительства спортивных сооружений был затронут мама двоих детей из Калининского района Александрой Храпугиной, которая просила оказать содействие в строительстве ФОКа на территории района. По словам местной жительницы, в районе есть среди школьников чемпионы мира и европы, которые вынуждены заниматься в старом здании. Роман Бусаргин рассказал, что на текущий момент строительство ФОКа можно осуществить в рамках федеральной программы, необходимо проектно-сметное решение от муниципальных властей.

— Планируется ли распространить программу «Дворовый тренер» и на Энгельс? Мальчишкам интересно играть и в футбол, и в баскетбол. Есть и площадки, но все площадки сдаются только на коммерческой основе, — спрашивает Омельченко Светлана из Энгельса.

— На данный момент уже 30 площадок уже в работе. Есть спортивные сооружения при школах в рамках различных программам, например «Спорт-норма жизни». Дети должны заниматься спортом, летом-футбол, зимой-хоккей. Зачастую бывает так, что спортивные объекты, особенно в школах, закрываются летом на ключ. Так быть не должно. В летний сезон бассейны в школах должны работать. Потребность для этого — огромная, — ответил Бусаргин.

До середины июля Бусаргин ждет предложения от других муниципалитетов, в частности из Энгельса, для их дальнейшей реализации.

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