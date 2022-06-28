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Общество28 июня 2022 9:31

Роман Бусаргин пообещал решить проблему жителей левобережья с питьевой водой

Бусаргин: задача муниципалитетов – подготовить проект, чтобы в январе следующего года начать работы
Евгений Бадиков
Роман Бусаргин на сегодняшней прямой линии. 28 июня.

Роман Бусаргин на сегодняшней прямой линии. 28 июня.

В ходе второй прямой линии Романа Бусаргина с населением, сегодня, 28 июня к врио главы региона поступило обращение от жителя Пугачевского района Николая Стрельцова. По словам мужчины, ключевой проблемой является обеспечение района питьевой водой.

— Шесть районов Левобережья вошли в пилотный проект, где мы выделили по 3 тысячи рублей на каждого проживающего. Во многих селах уже завершаются работы по ремонту водопровода, обустройству новых скважин. Программа показала себя достаточно хорошо, мы будем продолжать ее и увеличим количество районов. Думаю, в следующем году Пугачевский район в нее войдет - сказал Бусаргин.

— Недавно состоялась встреча с министром ЖКХ РФ. От Саратовской области была подана заявка на сумму в 950 миллионов рублей на 2023 год по Федеральном проекту «Чистая вода», в нее заложено субсидирование в размере не более 24 тысяч рублей на одного проживающего в населенном пункте. Сейчас задача муниципалитетов – подготовить проект, чтобы в январе следующего года начать работы, - заявил Бусаргин.

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