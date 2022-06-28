Роман Бусаргин

Роман Бусаргин подвел итоги первой прямой линии с населением. Об этом стало сегодня 28 июня, в ходе второй подобной встречи с врио губернатора Саратовской области.

По словам Романа Бусаргина, в прошлый раз поступило более 2500 обращений, 30 процентов из них отработано положительно на сегодня, еще часть взята на контроль, часть задаваемых вопросов были связаны с разъяснениями.

После прямой линии врио губернатора многие главы районов также провели прямые линии с жителями возглавляемых ими районов.

По данным ЦУР, на сегодняшнее утро уже поступило и обработано 1500 обращений. По данным на 12:00 было зафиксировано около 750 вопросов. Более всего жителей Саратова волнуют проблемы ЖКХ - 151 сообщений, на втором месте состояние дорог - 143 сообщений. Третьей в рейтинге стала тема благоустройства - 130 вопросов.

Множество обращений поступило по образованию, вывозу мусора, спорту, транспорту, медицине.

Роман Бусаргин рассказал, что в прошлый раз на первом месте были дороги, на втором — вопросы по благоустройству, на третьем - ЖКХ.

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