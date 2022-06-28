Александр Чеховской

Уроженец Саратова Александр Чеховской станет заместителем прокурора Татарстана. Об этом сообщают региональные источники.

Уроженец Саратова и прокурор Ярославля Александр Чеховской переходит на новую должность. Ему пророчат кресло заместителя прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова.

Прокурором Ярославля уроженец Саратова Александр Чеховской стал в апреле 2021 года. Ранее юрист работал заместителем прокурора Фрунзенского района Саратова и возглавлял Угличскую прокуратуру.

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