Фото: Дмитрий Владимиров

Сегодня, 28 июня, в Саратове открылись первые рестораны сети «Вкусно и точка».

Корреспондент «КП-Саратов» побывал на открытии ресторана на проспекте Столыпина, где присутствовал министр экономического развития региона Андрей Разборов.

— Компания продолжит работать с теми же поставщиками продукции, что и раньше. Все оборудование сохранили. Сохранение цепи поставщиков позволит по-прежнему контролировать и оценивать качество их работы - рассказала консультант сети «Вкусно и точка» по производству Оксана Скибо.

Удалось сохранить и штат сотрудников, в Саратовской области трудоустроено более 500 человек + на данный момент устраиваются около 90 человек, в планах привлечь дополнительно 150 человек.

Рассказали и о логотипе новой торговой сети-наследника «Макдоналдса» - это стилизованные две палочки картофеля фри и кружок, символизирующий сэндвич.

Рестораны открылись в бывших помещениях «Макдоналдса» - на проспекте Столыпина, ул. Орджоникидзе и в Энгельсе.

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