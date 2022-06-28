Фото: Дмитрий Владимиров
Сегодня, 28 июня, в Саратове открылись первые рестораны сети «Вкусно и точка».
Корреспондент «КП-Саратов» побывал на открытии ресторана на проспекте Столыпина, где присутствовал министр экономического развития региона Андрей Разборов.
— Компания продолжит работать с теми же поставщиками продукции, что и раньше. Все оборудование сохранили. Сохранение цепи поставщиков позволит по-прежнему контролировать и оценивать качество их работы - рассказала консультант сети «Вкусно и точка» по производству Оксана Скибо.
Удалось сохранить и штат сотрудников, в Саратовской области трудоустроено более 500 человек + на данный момент устраиваются около 90 человек, в планах привлечь дополнительно 150 человек.
Рассказали и о логотипе новой торговой сети-наследника «Макдоналдса» - это стилизованные две палочки картофеля фри и кружок, символизирующий сэндвич.
Рестораны открылись в бывших помещениях «Макдоналдса» - на проспекте Столыпина, ул. Орджоникидзе и в Энгельсе.
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