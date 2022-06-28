Фото: комитет

В Саратовской области добровольно сдали 5 единиц оружия. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Комитет сообщает, что саратовцы могут получить вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

За полгода в 2022 году саратовцы добровольно сдали в органы МВД три гладкоствольных ружья и два пистолета. Им выплатили по 15 тысяч рублей.

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