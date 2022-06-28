Фото: ГУ МЧС

Вчера, 27 июня, под Хвалынском из-за горящей бани пострадал дом на три семьи. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 11.23 в поселке Возрождение Хвалынского района. Загорелся жилой деревянный дом на три квартиры, в двух из которых не проживали. Сначала загорелась баня, пристроенная к дому, а затем огонь распространился на чердак и крышу дома.

Площадь пожара составила 81 квадратных метров. На тушение выезжали три экипажа. Пострадавших не было.

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