В Кировском районе Nissan сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

Фото: ГУ ГИБДД
Вчера, 27 мая, в Кировском районе Саратова автомобиль Nissan сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.
Авария произошла в 8:20 напротив дома № 7б/1 на проспекте 50 лет Октября. 41-летняя
женщина на автомобиле Nissan Juke сбила 12-летнего мальчика на велосипеде.
В результате ДТП велосипедист госпитализирован, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.
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