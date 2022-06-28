В Кировском районе Nissan сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

Фото: ГУ ГИБДД

Вчера, 27 мая, в Кировском районе Саратова автомобиль Nissan сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

Авария произошла в 8:20 напротив дома № 7б/1 на проспекте 50 лет Октября. 41-летняя

женщина на автомобиле Nissan Juke сбила 12-летнего мальчика на велосипеде.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

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