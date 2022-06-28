В Ленинском районе отключили воду на шести улицах

Сегодня, 28 июня, в Ленинском районе Саратова отключили воду на шести улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».
Идет ремонт труб по адресу проспект 50 лет Октября,13. До 20:00 прекращена подача холодной воды для абонентов на проспекте 50 лет Октября, 1-11, улицах Украинская, 2-й Украинский проезд и Дачная.
Кроме того, в Ленинском районе по заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях по адресу Крылова, 7 до 20.00 отключили холодную воду для абонентов по адресам Крылова и Панфилова, 61-137.
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