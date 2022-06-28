Жительнице Аткарска вынесли приговор за ДТП, в котором погиб восьмилетний ребенок

Устроившей смертельное ДТП жительнице Аткарска вынесли приговор: тогда погиб восьмилетний ребенок.

Трагедия произошла 19 ноября 2020 года на улице Ленина в Аткарске. 42-летняя женщина за рулем Nissan при повороте врезалась в ВАЗ-2106, за рулем которого находился 36-летий мужчина. В результате ДТП погиб восьмилетний ребенок, находившийся в отечественном автомобиле.

Суд приговорил виновницу смертельного ДТП к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на вождение еще на два года. Однако она получила отсрочку до тех пор, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста. Кроме того, были удовлетворены требования потерпевшей о компенсации морального вреда.

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