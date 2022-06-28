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Происшествия28 июня 2022 6:07

В Тарханах местный фермер забил помощника насмерть

Мужчины работали вместе с 2017 года
Евгений Бадиков
Фото: СУ СКР

Фото: СУ СКР

В Тарханах местный фермер забил помощника насмерть. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

35-летний мужчина с 2017 года занимался разведением скота вместе с помощником. На прошлой неделе, с 22 по 24 июня между мужчинами возник конфликт и хозяин фермы набросился на помощника, и нанося удары по голове и телу, забил его насмерть.

Подозреваемый сознался в содеянном и попал под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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