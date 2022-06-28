В Саратовской области коронавирусом заразились еще 65 человек

На сегодня, 28 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 65 человекю Всего в регионе обнаружено уже 254 769 инфицированных. Выздоровело с начала эпидемии 248 018 человек, за сутки — 77. В стационарах вынуждены оставаться 204 человека, на амбулаторном лечении пребывают 617 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 14 лет — 9;
- 15-29 лет — 9;
- 30-49 лет — 19;
- 50-64 лет — 8;
- 65 и старше — 20.
Все пациенты поступили сегодня с признаками ОРВИ.
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