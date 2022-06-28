Вячеслав Володин

Вячеслав Володин напомнил саратовским властям о волжских «Метеорах» и «Ракетах», о чем пишут в Телеграм-канале его сторонников.

- Надо заниматься запуском водного пассажирского транспорта, - заявил парламентарий во время рабочей поездки в регион.

Пассажирские суда «Метеоры» и «Ракеты» сегодня используют в некоторых регионах страны. На них можно было бы комфортно добираться по Волге от Хвалынска до Саратова и в другие районы области.

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