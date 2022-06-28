Молодой парень погиб в ДТП в Саратовской области

Фото: ГИБДД

В Саратовской области молодой парень слетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня ночью, 28 июня, на 5 километре автодороги Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск-Новобурасского района. 22-летний водитель «Лады Калины» слетел с трассы в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 18-летний пассажир скончался на месте аварии.

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