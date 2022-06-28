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Происшествия28 июня 2022 5:26

В Саратовской области пьяный водитель без прав стал виновником смерти трехлетней девочки

Сообщается, что в машине было 7 человек
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Саратовской области пьяный водитель без прав стал виновником смерти трехлетней девочки. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 27 июня, в Калининском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

В 21:07 на автодороге Калининск-Кольцовка-Колиновка-Жирновск у села Кольцовка 48-летний мужчина за рулем ВАЗ-2106 не справился с управлением и перевернулся. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление автомобилем.

В результате ДТП погибла трехлетняя пассажирка автомобиля. В больницу доставлены 13-летний мальчик, 6-летний ребенок, мужчина 39 лет, женщина 38 лет, девушка в возрасте 21 года.

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