В Саратовской области будут дожди и грозы

фото: Октябрьское ущелье

Сегодня, 28 июня, в Саратовской области обещают кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется от +19 градусов с утра до +30 градусов в разгар дня. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь во второй половине дня. Дует северо-восточный ветер 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.

В Саратовской области также будет переменная облачность, местами обещают кратковременный дождь, грозу. Ветер дует северо-восточный, со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы шквалистого ветра будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха колеблется от +15 градусов утром до +31 градусов днем.

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