Фото: СУ СКР

Педофила за два эпизода домогательства к 11-летней девочке приговорили к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что 29 января к 11-летней девочке, проживающей в Ленинском районе города Саратова, пришел в гости ее друг со своим отчимом. Вечером 47-летний мужчина остался с ребенком наедине и совершил в отношении девочки «иные действия сексуального характера».

Вскоре в квартиру пришла мать ребенка, которой девочка рассказала о произошедшем. Также ребенок рассказала об аналогичном случае, произошедшем в августе 2021 года.

Подсудимый признал свою вину частично, судом назначено наказание в виде 13 с половиной лет колонии строгого режима и ограничение свободы на полтора года.

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