Фото очевидца

В Балаково парень разбился после падения с многоэтажки. Об этом стало известно из социальных сетей.

В минувшие выходные в одном из городских сообщество города Балаково появился анонимный пост от одной из участниц группы «Балаково и балаковцы». По словам автора, рано утром она увидела, как ее сосед из дома напротив лез со своего балкона на техэтаж.

— Я раз 10 звонила в полицию по номеру 102, но никто не отвечал! Потом я набрала номер экстренного реагирования, мне ответили, сказали, что приедет наряд милиции! А вечером, когда я пришла домой, увидела из окна труп — рассказала одна из подписчиц.

В комментариях жители дома напротив рассказали, что погибший мужчина уже предпринимал попытки вылезти из окна. Очевидцы сопроводили это фотографиями.

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