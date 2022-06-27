В Перелюбском районе открыли мемориальную доску участника СВО на Украине

Мемориальная доска в Перелюбском районе

В Перелюбском районе Саратовской области открыли мемориальную доску участника СВО на Украине, об этом сегодня, 27 июня, сообщили в администрации муниципалитета.

Мемориальная доска в память о погибшем Марате Рахметове была открыта на хуторе Сысоев. Он поступил на срочную службу в 2017 году, а затем перешел на контракт. Был гвардии рядовым, водителем механиком и погиб в ходе боев 14 апреля 2022 года. Марат награжден Орденом мужества посмертно.

Отдать дань памяти и уважения воину во дворе сысоевской школы сегодня собрались все односельчане, родственники, одноклассники, учителя и наставники Марата. Выступил глава района Сергей Федечкин.

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