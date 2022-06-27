За неделю в Саратовской области спасли 31 человека, об этом сообщает облспас. За этот период к специалистам обратились 246 жителей, в 156 случаях дело обошлось консультацией по интересующему вопросу.

Спасатели совершили 90 выездов, три из них для оказания помощи населению, попавшему в чрезвычайные обстоятельства. Шесть раз специалисты выезжали на места ДТП и столько же раз для проведения аварийно-спасательных работ на суше. 11 раз потребовалась помощь людям на воде.

Спасен был 31 человек, 15 обратившимся потребовалась медицинская помощь. Обнаружены погибшими девять человек.

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