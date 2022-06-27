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Общество27 июня 2022 11:24

В Саратовской области сирота получила квартиру благодаря прокуратуре

Евгений Бадиков
Юрист 3 класса

Юрист 3 класса

В Саратовской области сирота получила квартиру благодаря прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Саратова провела проверку по обращению 22-летней местной жительницы, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что девушка, имеющая право на предоставление жилья, не была им обеспечена. Прокуратура обратилась с иском на минстрой области. Суд удовлетворил требования прокурора, девушка получила благоустроенную квартиру.

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