Юрист 3 класса
В Саратовской области сирота получила квартиру благодаря прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Саратова провела проверку по обращению 22-летней местной жительницы, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав.
Установлено, что девушка, имеющая право на предоставление жилья, не была им обеспечена. Прокуратура обратилась с иском на минстрой области. Суд удовлетворил требования прокурора, девушка получила благоустроенную квартиру.
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