Фото очевидца
Саратовцы в очередной раз столкнулись с вандалами. Об этмо стало известно из социальных сетей
Жительница Саратова 26 июня пожаловалась в городском сообществе «Заводской Online Саратов» на очередные выходки вандалов, на этот раз в парке имени Расковой.
—Кто-то, видимо, проиграл партию и сильно разочаровался, парк им. М. Расковой, - выложила фотографию разбитого шахматного стола на газоне с такой подписью автор.
Подписчики сообщества разделили возмущение автора поста.
— Мы, честно говоря, в шоке. Парку пару лет всего. Уже всё ломают, портят.
— Да гоблины какие-то, а не люди. На Комсе стояло 3 таких, парк совсем недавно открыли, щас осталось 2, куда делась ещё одна, тайна покрытая мраком, свиньи везде есть. Смотришь на таких и понимаешь почему мы так живем,— рефлексируют саратовцы.
Напомним, сегодня, 27 июня, «КП-Саратов» рассказала о вандализме в Балаково.
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