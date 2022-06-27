Ольга Болякина

Вице-спикер Саратовской областной думы Ольга Болякина покинула свой пост. Об этом сообщил председатель областной думы Александр Романов.

Ольга Болякина приняла решение покинуть пост заместителя председателя Саратовской областной думы и должности председателя комитета по социальной политике.

— Это связано с желанием Ольги Владимировны сосредоточиться на работе в округе. Документ будет рассмотрен на внеочередном заседании Совета думы, который примет решение о включении данного вопроса в повестку дня заседания, — сообщает Романов.

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