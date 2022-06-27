Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 июня 2022 10:44

Вице-спикер Саратовской областной думы Ольга Болякина покинула свой пост

Евгений Бадиков
Ольга Болякина

Ольга Болякина

Вице-спикер Саратовской областной думы Ольга Болякина покинула свой пост. Об этом сообщил председатель областной думы Александр Романов.

Ольга Болякина приняла решение покинуть пост заместителя председателя Саратовской областной думы и должности председателя комитета по социальной политике.

— Это связано с желанием Ольги Владимировны сосредоточиться на работе в округе. Документ будет рассмотрен на внеочередном заседании Совета думы, который примет решение о включении данного вопроса в повестку дня заседания, — сообщает Романов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.