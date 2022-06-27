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Здоровье27 июня 2022 10:19

В Саратовской области от коронавируса умерла 86-летняя женщина

Наталия Калинина

В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса умерла 86-летняя женщина, об этом сегодня. 27 июня, сообщил федеральный оперштаб.

В Саратовской области за последние сутки от коронавируса скончался один человек. Это женщина 86 лет. Общее количество жертв инфекции за весь период эпидемии составило 5991 саратовцев.

Напомним, всего COVID-19 заразились 254 704 человека в регионе.

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